На шахте в Луганской области умер горняк

В Луганской области на шахте «Перевальская» (ГП «Луганскуголь», г. Перевальск) умер горняк.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецьке, смерть горняка, 1959 г.р., работающего крепильщиком, наступила вчера вечером до прибытия на шахту врачей реанимационно-противошоковой группы. Обстоятельства смерти выясняются.