На шахте в Луганской области умер горняк
19:28, 24 января 2009Разное
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Реанимация не успела
В Луганской области на шахте «Перевальская» (ГП «Луганскуголь», г. Перевальск) умер горняк.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецьке, смерть горняка, 1959 г.р., работающего крепильщиком, наступила вчера вечером до прибытия на шахту врачей реанимационно-противошоковой группы. Обстоятельства смерти выясняются.
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