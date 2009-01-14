Водители заплатили почти 130 млн. грн. штрафов по новым тарифам

С начала введения в действие в Украине нового законодательства в сфере безопасности дорожного движения (с 17 ноября 2008 года) украинские водители-нарушители заплатили админштрафов на сумму 128,5 млн. грн. из более 208 млн. грн., начисленных по состоянию на 10 января этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины.

Всего же, по информации ГАИ, на протяжении указанного периода работниками Госавтоинспекции задокументировано 886 650 нарушений Правил дорожного движения, из них 727 957, которые непосредственно влияют на состояние аварийности.