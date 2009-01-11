Найдено тело утонувшего пирата с 153 тысячами долларов в кармане

На побережье Сомали обнаружено тело второго из пяти пиратов, утонувших после получения выкупа за саудовское судно "Сириус Стар". При покойном найдены 153 тысячи долларов наличными. Об этом 11 января сообщает агентство Associated Press.

Деньги, завернутые в пластиковый пакет, лежали в кармане пирата. Общая сумма наличных, утонувших вместе с пиратами, по-прежнему не называется. В настоящее время родственники преступников продолжают поиск остальных трех тел.

Напомним, сумма выкупа, который был 9 января сброшен на палубу "Сириус Стар" с самолета, составляла три миллиона долларов. После этого, как утверждают наблюдавшие за передачей денег американские военные моряки, между пиратами возникла потасовка. В результате пятеро преступников утонули вместе с частью денег. Родственники погибших излагают иную версию. Они говорят, что лодка, на которой пираты покидали захваченное судно, перевернулась из-за чрезмерной спешки. Преступники торопились, поскольку их беспокоило присутствие иностранных военных.

Захваченный осенью танкер "Сириус Стар" был самой крупной добычей, когда-либо попадавшей в руки сомалийских пиратов. После уплаты выкупа он был освобожден и сейчас направляется в Саудовскую Аравию. Никто из членов экипажа судна не пострадал.

Лента.ру