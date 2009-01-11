В Одесской области грабитель подорвался на собственной гранате

В городе Котовск Одесской области подорвался на собственной гранате грабитель, который хотел использовать боеприпас в преступных целях.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, ночью в помещение зала игровых автоматов Котовска ворвался неизвестный в маске и под угрозой гранаты отобрал у оператора зала 403 грн. выручки и попытался сбежать. Впрочем, двое посетителей зала - 22-летние местные жители, догнали грабителя на улице. Во время драки, возникшей между ними и грабителем, граната взорвалась. В результате взрыва злоумышленник погиб.

Принимаются меры по установлению его личности. С места происшествия изъяты похищенные деньги и предохранительная чека от гранаты.