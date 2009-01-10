От ожогов умерла заместитель главного редактора Корреспондент.net

В ночь с 9 на 10 января в Донецком ожоговом центре умерла заместитель главного редактора сайта Корреспондент.net Ольга Байда.

Как сообщает Корреспондент.net, трагедия произошла 5 января в селе Верховина Ивано-Франковской области, где Оля отдыхала вместе с друзьями. Они остановились в одной из комнат частного дома. Днем в этом доме произошел пожар.

В результате пожара, на месте скончалась одна из отдыхающих. 26-летняя Ольга получила ожоги более 80% тела.

Министерство обороны Украины, по просьбе благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», который полностью взял на себя спасение жизни Ольги, оперативно выслало вертолет. Несмотря на сложные погодные условия, Ольгу переправили вертолетом в аэропорт Ивано-Франковска, а оттуда - самолетом в Донецк.

Врачи ожогового центра в Донецке четыре дня боролись за жизнь Оли, но спасти ее не удалось.

О.Байда работала на Корреспондент.net с мая 2007 года. Похоронят ее в родном Херсоне 13 января.