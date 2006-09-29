Януковичу аплодировали в церкви

В Донецке премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принимает участие в торжественной литургии по случаю освящения и открытия Свято-Преображенского кафедрального собора.

Как передает корреспондент УНИАН, у входа в храм и в самом храме собралось около трех тысяч верующих и жителей города.

В.ЯНУКОВИЧ приветствовал митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.

Среди верующих находится и супруга премьер-министра Людмила ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ вошел в храм, поклонился Святой Иконе, поцеловал ее и многократно перекрестился.

Верующие приветствовали его восклицаниями: «Спаси Вас Христос!» и аплодисментами.

По окончании литургии В.ЯНУКОВИЧ вручит в дар храму Икону Святого Николая.