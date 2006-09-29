Януковичу аплодировали в церкви
11:55, 29 сентября 2006Разное
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Премьер пришел в храм с женой
В Донецке премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принимает участие в торжественной литургии по случаю освящения и открытия Свято-Преображенского кафедрального собора.
Как передает корреспондент УНИАН, у входа в храм и в самом храме собралось около трех тысяч верующих и жителей города.
В.ЯНУКОВИЧ приветствовал митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.
Среди верующих находится и супруга премьер-министра Людмила ЯНУКОВИЧ.
В.ЯНУКОВИЧ вошел в храм, поклонился Святой Иконе, поцеловал ее и многократно перекрестился.
Верующие приветствовали его восклицаниями: «Спаси Вас Христос!» и аплодисментами.
По окончании литургии В.ЯНУКОВИЧ вручит в дар храму Икону Святого Николая.
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