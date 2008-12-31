Зампред Газпрома решил пошутить на пресс-конференции

Российский "Газпром" готов продолжать переговоры с "Нафтогаз Украина", пока украинская сторона готова это делать.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил сегодня официальный представитель российской газовой монополии Сергей КУПРИЯНОВ.

"До тех пор, пока наши украинские коллеги будут готовы их продолжать, мы, естественно, будем это делать", - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ напомнил, что глава "Нафтогаза" Олег ДУБИНА находится в Москве и участвует в переговорах о поставках российского газа на Украину.

"Надеюсь, что пока мы здесь (на пресс-конференции), он не уехал. А может быть, кто-то еще и приедет", - пошутил А.МЕДВЕДЕВ.

Ранее появлялись сообщения о возможном приезде в Москву премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО для урегулирования газовых проблем с Россией. Однако только что поступило сообщение, что визит отменен.