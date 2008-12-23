Назван победитель конкурса «Благотворитель года»

Победителем конкурса «Благотворитель года» признан Международный благотворительный фонд «Каритас Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Международного благотворительного фонда «Украина 3000», который выступает одним из организаторов конкурса, в понедельник председатель Наблюдательного совета фонда Екатерина ЮЩЕНКО вручила награду победителю в номинации «Благотворитель года – представительство международного благотворительного фонда или негосударственной организации», которым стал Международный благотворительный фонд «Каритас Украины» (г. Львов). Отличие принял президент фонда Андрей ВАСЬКОВИЧ.

В своем выступлении Е.ЮЩЕНКО заметила, что конкурс «Благотворитель года» призван не только отметить людей и компании, которые занимаются благотворительной деятельностью, но и показать, что благотворителем может быть и большая транснациональная компания, и один человек. По словам Е.ЮЩЕНКО, благотворительность – это не обязательно вложение средств, ведь во многих странах мира люди делают благородные дела, работая волонтерами.

*** Конкурс «Благотворитель года-2008» проводится в Украине во второй раз. Его организаторами выступили МБФ «Украина 3000», всеукраинский благотворительный фонд «Детский мир», Центр филантропии, Украинский Форум благотворителей и ИАЦ «Общественное пространство».

Цель конкурса – награждение и признание представителей украинской общественности за проведение благотворительной деятельности, направленной на решение актуальных проблем общества, а также популяризацию благотворительности в Украине. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, которые предоставили одно- или многократную благотворительную помощь для решения общественных проблем. В жюри конкурса входят эксперты и общественные деятели, которые имеют высокий авторитет в обществе.

Старт конкурса «Благотворитель года-2008» был объявлен 3 июля 2008 года, его результаты обнародованы 12 декабря.