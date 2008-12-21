Холостяки готовы платить по $3 тыс за билет на вечер знакомств

Более 3 тысяч долларов готовы заплатить мужчины на юге Китая за возможность найти "вторую половинку" на вечере знакомств, сообщают в воскресенье местные СМИ.

В субботу в южно-китайском городе Гуанчжоу прошел вечер, посвященный поиску спутников жизни. Цена билетов на мероприятие в этом наиболее сильно пострадавшем от экономического кризиса районе Китая достигла 20888 юаней (3071 долларов), сообщает портал "Сина".

По информации источника, о своем намерении участвовать в мероприятии заявили 600 представительниц слабого пола и около 320 мужчин. Примечательно, что, как сообщают местные СМИ, более 500 девушек вынуждены были покинуть вечер еще до того, как настало время предстать перед гостями-мужчинами. Они не прошли "строгий отбор авторитетных экспертов", посчитавших их недостаточно красивыми.

В поисках спутника жизни на вечер пришли представительницы разных возрастных категорий, профессий и уровня достатка. Как сообщает "Сина", в поиске второй половинки были замечены владелицы собственного бизнеса - китайские бизнес-леди. Многие из них отнеслись к "вечеринке" со всей серьезностью, принеся с собой диплом, справку о зарплате, сертификат о владении жилой площадью.

От мужчин в свою очередь одинокие китаянки ждут зрелости, финансовой обеспеченности, наличия машины и квартиры, рассказали участницы акции. Для них не имеет значения, был ли мужчина женат в прошлом.

По официальной статистике, во многих районах Китая на 130 мужчин в 2007 году приходилось 100 женщин. Согласно прогнозам специалистов, если ситуация не будет кардинально меняться, к 2020 году каждый пятый подрастающий в стране мужчина не сможет найти спутницу жизни.

РИА “Новости”