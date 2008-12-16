Погибшие в Израиле россияне были представителями турфирм

В автокатастрофе в Израиле погибли 30 человек, еще 21 человек пострадал. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России Анастасия Федорова со ссылкой на данные, предоставленные израильской стороной.

Ранее сообщалось о 25 погибших. Всего в автобусе находился 51 человек: 49 россиян и двое израильтян. Автобус упал в пропасть с 80-метровой высоты. По имеющимся данным, находившиеся в автобусе россияне - представители пяти петербургских туристических фирм, прибывшие на ознакомительную поездку по Израилю.

Организовавшая поездку компания заявила, что поименных списков погибших пока нет, и, вероятно, они появятся не ранее 17 декабря. Известно также, что многие из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Родственники погибших и пострадавших, а также спасатели и врачи МЧС вылетят в Израиль в ночь с 16 на 17 декабря. Кроме того, в Эйлат направлено медицинское оборудование. Туда прибудут психологи для работы с родственниками погибших и пострадавшими.

Лента.ру