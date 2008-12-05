Автосалон дарит покупателям второй автомобиль

Бельгийский автосалон в условиях финансового кризиса и спада продаж пытается привлечь покупателей беспрецедентной акцией. Как передает Reuters, при приобретении автомобиля, вторую машину покупатель получает бесплатно.

Акцию устроил салон Cardoen в Антверпене, который занимается продажей новых автомобилей и машин с небольшим пробегом. Она продлится до 15 декабря. Согласно условиям, клиент должен приобрести новую машину, которая стоит в салоне не дешевле ?22,8 тыс. После этого он может выбрать себе в подарок любой автомобиль, цена которого не превышает ?14 тыс.

По словам директора автосалона, с началом промо-акции ежедневно к ним приходит в 10 раз больше людей, чем до этого. Причем покупатели приезжают со всей Европы.