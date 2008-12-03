Яценюка примеряют в кресло главы Нацбанка, а захочет ли он сам?

Сейчас уже, пожалуй, всем стало очевидным, что глава НБУ Владимир Стельмах в ближайшие дни лишится своего поста. Об этом отчетливо свидетельствуют последние заявления с Банковой.

В минувшую пятницу Виктор Ющенко озвучил свое несогласие с нынешней валютно-курсовой политикой Нацбанка. «Причин инвестиционного, торгового, платежного характера для того, чтобы иметь то поведение курса, которое мы сейчас имеем, сегодня нет. Сегодня цена доллара могла бы колебаться по этим показателям в границах от 5,8 до 5,9 гривни за доллар США», - заявил, в частности, глава государства.

По его убеждению, снижение курса гривны объясняется тем, что на рынке сегодня господствуют спекулятивные операции. Виктор Ющенко выразил мнение, что в настоящее время задачей номер один для Национального банка является формирование своими действиями доверия на рынке. Соответствующие действия должны иметь ряд составляющих, в основе которых - фиксация курса и удержание его, что продемонстрировало бы участникам рынка, «что НБУ способен вернуть рычаги управления этим курсом». Президент подчеркнул необходимость стабилизации национальной валюты, что, по его словам, должно стать одним из первых антикризисных шагов.

Подтвердил такую свою оценку действий Нацбанка Виктор Ющенко и во время последнего ток-шоу «Свобода слова» на ICTV. Также в понедельник, но чуть ранее, пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова сообщила, что глава государства дал руководству Национального банка Украины несколько дней для стабилизации курсовой политики, иначе он обещает принять жесткие решения.

Надлежащей же реакции Нацбанка на такие суровые увещевания Президента не последовало ни в понедельник, ни во вторник – гривня продолжала девальвировать к доллару. В понедельник на межбанковском рынке котировки на торгах по доллару намного превышали отметку в 7 грн/долл. - к закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,3500/7,4000. При этом Нацбанк не предпринял мер для снижения курса – он не выходил на рынок вообще. А на вторник НБУ поднял официальный курс с 687,7700 грн. за 100 долл. США до отметки в 714,2000

Во вторник же на межбанке рост доллара продолжился: торги открылись на отметках 7,2450/7,4350, а к 12:00 цены выросли до 7,4400/7,4750. Также во вторник продолжился и быстрый рост курса доллара в обменных пунктах.

Таким образом, руководство Нацбанка проигнорировало пожелания Президента об укреплении гривни, что выглядит, на первый взгляд, весьма странно. Однако во вторник появился и вариант разгадки столь необычного поведения НБУ. О ней поведало со ссылкой на собственные информационные источники издание «Экономические известия». Как сообщает издание, в Секретариате Президента утверждают о наличии весьма сложной схемы смещения главы НБУ с должности. Якобы, в ближайшее время от Владимира Стельмаха могут потребовать назначения на должность первого заместителя главы НБУ Александра Шлапака (первого замглавы Секретариата). Вслед за этим Стельмах будто бы может уйти на больничный (или в отпуск), чтобы его заместитель получил приставку «и.о. главы НБУ».

А вот уже потом главным банкиром страны может быть назначен экс-спикер Верховной Рады Арсений Яценюк (он возглавлял НБУ в июле-декабре 2004 года - после ухода с этого поста Сергея Тигипко). Причем, возвращение Яценюка на должность руководителя Нацбанка может произойти после формирования новой коалиции в парламенте — при участии НУ-НС.

Вполне возможно, что такой сценарий и вправду разрабатывается в Секретариате. Однако есть два фактора, заставляющие усомниться в реальности его осуществления.

Во-первых, происходящие сейчас в украинском парламенте события ставят большой вопрос над возможностью создания коалиции с участием НУ-НС. Дружное голосование фракций БЮТ и Партии регионов о перерыве в заседаниях до четверга – с целью консультаций – о многом говорит.

Но есть еще и во-вторых, заключающееся в том, что Арсений Яценюк может и сам не захотеть пойти на должность главы Нацбанка. По той простой причине, что в теперешних условиях НБУ вряд ли сможет добиться не то что укрепления гривни, но даже стабилизации курса на имеемых сейчас значениях. А какой же в таком случае смысл Яценюку усаживаться в это кресло? Ведь потом на него, как сейчас на Стельмаха, обрушится нещадная критика со всех сторон?

Ситуация же на сегодня такова. Национальный банк в течение октября и ноября потратил 7-8 млрд. долл. золотовалютных резервов на поддержание гривни от девальвации. Сейчас величина ЗВР Нацбанка составляет, по словам замглавы Секретариата Президента Андрея Гончарука, 32,8 млрд. долл., включая первый транш кредита МВФ.

Для удержания курса на теперешнем уровне (превышающем уже 7 грн/долл), а тем более, для его укрепления ниже 6 грн/долл, как того хочет Президент, придется расходовать большие объемы резервов. Ведь спрос на доллар не уменьшился, а в ближайшее время он может только возрасти. Напомним, Виктор Ющенко потребовал от Кабмина в пятидневный срок рассчитаться за газ с «Газпромом» ($2,4 млрд.). Также Президент поручил правительству погасить долг «Укравтодора» перед американским банком Morgan Stanley ($930 млн.).

А вот возможностей у Национального банка обеспечить выполнение таких больших заявок на доллары как раз и нет. Поскольку одним из условий предоставления кредита МВФ является соблюдение жесткого графика сокращений золотовалютных резервов НБУ. Согласно меморандуму между Кабмином и МВФ, на конец 2008 года резервы НБУ не должны быть меньше $31,4 млрд. Получается, что в декабре Нацбанк может использовать не более $1,4 млрд. – что не густо с учетом темпов сокращения валютных резервов за два последние месяца. Если же Национальный банк не выполнит условия МВФ, то следующих траншей кредитов можно не ждать. Пойти на такое очень рискованно.

Естественно, все эти нюансы прекрасно известны Арсению Петровичу. Поэтому рискнем предположить, что Яценюк не решится принять предложение занять кресло главы НБУ, даже если такое поступит. К тому же, как стало известно, бывший председатель Верховной Рады активно ведет в последние дни работу над созданием собственного политического проекта, в частности, проводя встречи с региональными политиками. В воскресенье он даже посетил с этой целью Одессу, в понедельник – Николаев…

Михаил Маркелов