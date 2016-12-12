В Институте Горшенина подведут итоги Года английского языка в Украине

С 12 по 18 декабря по инициативе GoGlobal и при поддержке Администрации Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Посольства США в Украине и Британского Совета состоится неделя закрытия Года английского языка в Украине.

По постановлению Президента Украины Петра Порошенко 2016 год был объявлен Годом английского языка в Украине. Чтобы узнать, заговорили украинцы английском, приглашаем журналистов принять участие в пресс-брифинге «Итоги Года английского языка в Украине», которая состоится 12 декабря в 13:00 в Институте Горшенина, по адресу ул. Малая Житомирская, 18Б.

На мероприятии будут обсуждаться основные изменения, произошедшие в сфере госслужбы, запуск в кинотеатрах Украины кино на языке оригинала, введение бесплатных профориентационных курсов английского языка для работников сферы услуг, эффективность пришкольных языковых лагерей GoCamp и предоставления украинцам бесплатных возможностей для изучения иностранных языков. Журналисты узнают о мероприятиях, которые пройдут в течение недели по всей стране в связи с закрытием Года английского языка.

Спикеры:

· Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации Президента;

· Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины;

· Мустафа Найем, соучредитель ГО Global Office, народный депутат Украины;

· Саймон Уильямс, директор Британского Совета;

· Карен Робли, атташе по вопросам образования и культуры посольства США в Украине;

· Анастасия Давыдова, директор по маркетингу сети кинотеатров Multiplex.

Модератор – Соня Кошкина.

Регистрация для СМИ: goo.gl/xkw5xa

За дополнительной информацией: Татьяна Кириленко – 050 97 93 596.

Global Office – общественная организация, которая призвана способствовать информационной, политической, экономической, культурной и социальной интеграции Украины в мировое пространство, а также внутренней интеграции. ГО имеет два направления деятельности: 1. GoGlobal, целью которого является популяризация изучения иностранных языков и волонтерского движения в Украине, содействия межкультурному диалогу и общественной дипломатии 2. GoEast, целью которого является информационная, инфраструктурная и политическая интеграция прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей в общеукраинское пространство. Подробнее: globaloffice.org.ua.