В Киеве горел дом: двое погибших

В воскресенье в 5.38 в Шевченковском районе Киева, на территории садового кооператива „Кожевник”, в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли двое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 8.11 тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Ее причина устанавливается. На месте работала опергруппа Главного горуправления МЧС.