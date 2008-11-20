Водитель заснул за рулем - маршрутка врезалась в КамАЗ: 8 пострадавших

В Полтавской области микроавтобус, водитель которого заснул за рулем, столкнулся с "КамАЗом", пострадали 8 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, происшествие произошло 19 ноября, около 5.00, на трассе Киев-Харьков в Решетиловском районе. «Водитель микроавтобуса «DAIMLER CHRYSLER», везший 9 пассажиров, заснул за рулём, в результате автомобиль врезался в «КамАЗ» с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. В результате аварии восемь пассажиров автобуса получили закрыто-черепные травмы головы, ушибы и резаные раны. Водители автомобилей не пострадали. Потерпевшие направлены в Решетиловскую районную больницу», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пассажиры направлялись из Черниговской области на рынок в Харьков.

«Состояние дорожного покрытия на участке, где произошла авария, отвечает требованиям Госстандарта. Асфальтобетонное покрытие было сухим, без повреждений. Видимость в обоих направлениях – 500 метров. Участок дороги не является местом концентрации ДТП. Водитель, который заснул, находился за рулем 6 часов», – добавили в пресс-службе.