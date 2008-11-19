Кто, откуда и куда мигрирует по Европе (статистика)

В 2006 году Украина вместе с Китаем и Британией занимала 4-е место по количеству мигрантов, которые поселились в ЕС-27.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные Евростата.

В целом количество мигрантов, которые поселились в странах-членах ЕС в 2006-м году, составили около 3 млн. лиц, из них почти 40%, или 1,2 млн. лиц составляли граждане других стран-членов.

Больше всего мигрантов, которые поселились в странах-членах ЕС в 2006 году, были выходцами из Польши (290 тыс. чел.), Румынии (230 тыс. чел.) и Марокко (140 тыс. чел.). Из Украины, Китая и Великобритании, которые заняли четвертое место, прибыли приблизительно по 100 тыс. мигрантов.

Больше всего иммигрантов в 2006 году были зарегистрированы в Испании (803 тыс. чел.), Германии (558,5 тыс. чел.) и Великобритании (451,7 тыс. чел.), которые вместе приняли 60% всех мигрантов в ЕС.

В соотношении к населению страны наибольшая часть мигрантов была зарегистрирована в 2006 году в Люксембурге (288 мигрантов на 10 тыс. населения), Ирландии (196), Кипре (187), Испании (181) и Австрии (103). В среднем в ЕС-27 были зарегистрированы 62 мигранта на десять тысяч населения.

Больше всего мигрантов, поселившихся в странах-членах ЕС, прибыв из третьих стран, зарегистрировано в 2006 году в Словении (90% прибывших), Румынии (86%), Португалии (84%) и Чехии (83%). В целом часть мигрантов, которая прибыла из третьих стран, превышала часть мигрантов из других стран-членов ЕС в 17-ти из 27-ми стран.

В семи странах-членах ЕС в 2006 году было зафиксировано превышение количества мигрантов, которые прибыли из других стран-членов ЕС над количеством мигрантов, прибывших из третьих стран: Люксембург (84% прибывших), Ирландия (77%), Германия (57%), Венгрия и Словакия (по 54%), Австрия (53%) и Бельгия (51% по состоянию на 2003 год).