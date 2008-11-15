В Крыму «Форд» слетел с дороги и вырвал из земли дерево: двое погибших

Два человека – мужчина и женщина – погибли сегодня ночью в результате дорожно-транспортного происшествия в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла в Первомайском районе автономии.

Водитель автомобиля «Форд Мондео» перед закруглением дороги не справился с управлением – в результате машина выехала на обочину и врезалась в дерево.

«Удар был такой силы, что машина в месте касания с деревом сложилась как подкова и выкорчевала дерево с корнем», - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.

Вследствие аварии погиб водитель «Форда» (житель крымского пгт.Первомайское, 1970 года рождения) и пассажирка (жительница Одессы, 1979 года рождения).

Причину аварии установит следствие.