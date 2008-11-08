В Ираке уничтожен один из лидеров "Аль-Каиды"

В Ираке уничтожен один из лидеров международной террористической сети "Аль-Каида". Как сообщили представители американских военных и военнослужащих Ирака, Абу Газман был убит в районе Тармия, севернее Багдада, во время рейда в зоне обнаружения тайного склада оружия, передает Associated Press.

По сообщениям представителей военных, А.Газман был причастен к терактам с использованием автомобилей, начиненных взрывчаткой, а также к вербовке женщин в качестве смертниц-шахидок.