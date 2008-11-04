Выборы в США вернули людям интерес к политике

Выборы президента США являются "поворотным событием", вернувшим людям интерес к политике, заявил во вторник премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

Глава британского кабинета министров, ранее в этом месяце, вопреки всем существующим традициям, намекнувший на то, что поддерживает Барака Обаму, на сей раз сказал, что будет тесно сотрудничать с любым президентом, будь то Обама или Джон Маккейн.

"Самое главное, что последует - это то, что США и Европа должны будут тесно сотрудничать в решении международных проблем, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Браун.

Он отметил, что нынешние американские выборы являются историческими сразу по нескольким причинам.

"Произошло несколько поворотных событий - на американских выборах женщины выходят вперед как кандидаты в президенты и вице-президенты; первый чернокожий лидер участвует в гонке за право стать президентом США с шансами на успех, так же, как и большой государственный муж, считающийся одним из крупнейших стратегических мыслителей нашего времени, Джон Маккейн", - цитирует британского премьера РИА "Новости".

О значении американских выборов накануне говорил и лидер главной оппозиционной партии Соединенного Королевства - глава консерваторов Дэвид Кэмерон. По его словам, выборы в США "зажгли весь мир" и продемонстрировали "энергию американской демократии".