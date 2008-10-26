Водитель погиб при столкновении микроавтобуса с поездом

В 23:45 25 октября близ села Суворово Армянского района Крыма на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение микроавтобуса „Опель” с пассажирским поездом «Симферополь - Одесса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате столкновения погиб водитель микроавтобуса и пострадали 2 его пассажиров, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Красноперекопскую горбольницу. Задержка движения поезда составляла 30 минут. На месте работала опергруппа Главного управления МЧС Украины в АР Крым. Правоохранительные органы ведут расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 169 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 28 человек и 195 травмированы.