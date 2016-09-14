Интернет-сервисы давно уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня покупка товаров, заказ еды, перевод денежных средств, вызов такси и многие другие действия можно осуществить, не выходя из дома. Мы уже давно привыкли к цифровым технологиям, которые навсегда поменяли нашу жизнь. Не исключением стала и сфера юридических услуг.

Так, в Украине набирает популярность новый формат юридических услуг через умные онлайн-сервисы, целью которых является показать людям, что благодаря интернету каждый человек, не выходя из дома, может получить оперативную, квалифицированную юридическую помощь по доступной цене. Ярким представителем таких сервисов является юридическая онлайн-платформа BITLEX.

По сути, это больше, чем новый формат услуг, это скорее новая философия бизнеса, пришедшая на смену дорогим и пафосным традиционным юридическим фирмам.

Преимущества нового формата юридических услуг очевидны:

- у человека нет надобности тратить время на посещение офиса компании, все вопросы решаются через интернет;

- проконсультироваться по любому вопросу можно быстро и удобно, решение вопроса занимает не более суток;

- предоставлением юридических услуг занимаются прогрессивные юристы, которые имеют колоссальный опыт в своей сфере деятельности, свободные от условностей традиционных юридических фирм, они не дистанцируются от проблем людей, а стараются действительно помогать клиентам;

- доступна возможность для самостоятельного оперативного составления индивидуальных юридических документов на любой случай жизни. Все, что нужно делать – это следовать подсказкам юристов;

- человек платит исключительно за знания и умения юриста, получая при этом максимально качественные услуги, поэтому цены в разы меньше, чем в традиционных юридических фирмах;

- получить доступ к юридическим услугам могут все без исключения люди, во всех регионах Украины, география и территориальное расположение компаний теряют свое значение, поскольку общение протекает по интернету;

- независимо от социального статуса человека и его материального состояния, каждый может рассчитывать на равное внимание к своей проблеме и уважение со стороны юриста, ведь основная социальная ценность таких сервисов – это сделать юриспруденцию доступной и удобной для людей;

- в дополнение к юридическим услугам предлагается и бухгалтерская поддержка, что позволяет комплексно подходить к решению задач любой сложности.

Сегодня иметь своего личного юриста может каждый, и за это не нужно платить огромные деньги, такие сервисы как BITLEX это доказывают, делая людей по-настоящему свободными и защищенными в любой жизненной ситуации.

Финансово-экономический кризис в Украине, упадок уровня жизни населения заставили людей ценить свое время и деньги. Так зачем их тратить понапрасну, когда можно недорого получать качественные юридические услуги, быстро, удобно, в любом месте, где есть доступ к интернету?

Как итог все больше и больше людей в нашей стране выбирают разумную альтернативу традиционным услугам юристов, обращаясь в BITLEX за решением своих проблем. Сегодня этот сервис оказывает правовую помощь людям во всех регионах Украины, предоставляя полный спектр юридических и бухгалтерских услуг, которые доступны каждому.