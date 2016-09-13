Торжественное открытие второй очереди меценатского проекта по реконструкции территории Старокиевской горы

Уважаемые коллеги!

От имени мецената проекта Вячеслава Москалевского приглашаем вас 13 сентября в 11:00 утра на пресс-конференцию, посвященную торжественному открытию второй очереди восстановления территории Старокиевской горы по проекту выдающегося архитектора А. Милецкого.

На открытии будет представлена восстановленная смотровая площадка с открытыми панорамными видами на город и облагороженная территория с усовершенствованными зонами отдыха.

Приглашенные спикеры:

· Алексей Резников - заместитель Председателя Киевской городской государственной администрации

Вячеслав Москалевский - частный меценат проекта «Восстановление территории исторического центра Киева по проекту А.Милецкого»

Евгений Нищук, министр культуры Украины

Марина Соловьева - руководитель общественной организации «Андреевская-пейзажная инициатива»

Татьяна Сосновская - директор Национального музея истории Украины

Цель проекта заключается в возрождении исторического центра Киева, как публичного пространства с современной инфраструктурой и открытого для общего пользования. Проект направлен на культурное развитие общества и повышение качества досуга жителей и гостей столицы. Проект восстановления территории возле Национального музея истории Украины реализуется при поддержке социального проекта «Сделаем вместе» и Министерства культуры Украины при участии общественной организации «Андреевско-Пейзажная Инициатива».

Адрес: ул. Владимирская 2, Национальный музей истории Украины

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