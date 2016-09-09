Интерагропак: почти 20 лет на рынке Украины

Привлекательность и качество упаковки является решающим фактором при выборе поставщика, во многом определяя конкурентоспособность компании на рынке. Качественная упаковка решает одновременно несколько задач: защищает продукцию от внешних воздействий, способствует ее сохранности в течение определенного срока, а также является каналом коммуникации между производителем и потребителем.

Основными сегментами рынка, на которые приходится наибольшая доля упаковочной продукции Интерагропак, являются молочная и масложировая промышленности, а также производство мороженого. За время существования компании выпуск упаковки из полипропилена и полистирола превысил 200 млн штук в год. Сегодня Интерагропак производит:

- термоформованную упаковку различной емкости и формы для наливных маргаринов, легких масел, майонезов, творога и творожных масс, кефира, сметаны, йогурта, мороженого, а также детского питания и продуктов быстрого приготовления

- полипропиленовую и полистирольную ленту,

- одноразовые стаканы разной емкости.

Для производства широкого ассортимента термоформованной тары Интерагропак использует высококачественные полипропилен и полистирол, которые физиологически нейтральны, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, имеют необходимые сертификаты качества и допущены для контакта с пищевыми продуктами.

Производственная деятельность компании сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000 – система управления качеством внедрена и действует с 2001 года, с регулярным подтверждением сертификата.

Термоформовочное оборудование компании Интерагропак (ILLIG, KIЕFEL) оснащено приборами контроля качества и компьютерным управлением технологическими процессами; производительность машин достигает 30 тыс. шт./час. Печатные машины Ван-Дам (Нидерланды) и Политайп (Швейцария) позволяют наносить офсетным способом рисунок до восьми цветов на изделие: как на плоскую крышку, так и на боковую поверхность конусной и прямоугольной банок. При этом используется инновационное техническое решение – лазерное клише.

После выхода иностранного инвестора из состава учредителей компания не изменила свой вектор развития. Интерагропак сегодня – это полностью украинское предприятие, руководство которого сумело сохранить не только основной состав специалистов, но всех важных клиентов компании.

Весной 2016 года Интерагропак провел полную реорганизацию и, как следствие, смену управленческого состава. На этапе обновления компании Интерагропак особое внимание было уделено организации работы службы качества, что позволило в кратчайшие сроки провести аудит предприятия по стандарту FSSC 22000 (пищевая безопасность) и получить новый сертификат.

На сегодняшний день система управления компании в целом, и производства в частности, выстроена и полностью сбалансирована. Все участки укомплектованы высококвалифицированным персоналом, управляются опытными руководителями, обеспечены всем необходимым для организации производственного процесса согласно технологическому регламенту. Запланировано повышение квалификации и профильное обучение персонала.

В настоящее время производится модернизация всех производственных участков с целью повышения качества выпускаемой упаковки и улучшения условий труда персонала компании. В планах – покупка нового формовочного оборудования, наращивание объемов производства полистирольной и полипропиленовой ленты, приобретение оборудования для производства новых видов упаковки. Также проводятся переговоры и рассматриваются варианты строительства завода по производству упаковки в странах СНГ, с целью снижения конечной стоимости продукта для потребителей в этом регионе и привлечения новых клиентов.

Интерагропак воплощает творческий подход к созданию упаковки – новая форма, цвет, полиграфическое оформление способны выделить любой продукт. Национальному производителю упаковки нельзя стоять на месте, необходимо постоянно совершенствоваться, трансформироваться и искать новые способы решения задач упаковки для различных продуктов.

Клиентами компании Интерагропак являются более 150 компаний Украины и зарубежья, среди которых Лакталис Украина, Вимм-Билль-Данн Украина, Молочный Альянс, Терра Фуд, Тайфун, JLC, а также другие постоянные клиенты.

Среди перспектив на ближайшее время – приобретение нового оборудования и запуск в производство новых видов упаковки. Как и ранее, Интерагропак ориентирован на расширение рынка сбыта своей продукции как в Украине, так и за ее пределами. Производственная база компании имеет достаточный запас мощности для освоения новых видов упаковки, а разработанная нормативно-техническая документация для контроля качества производства и сплоченная команда профессионалов позволяют удовлетворять запросы самых требовательных клиентов.

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