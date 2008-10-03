Тимошенко сдает энергетический рынок Газпрому?

Каждый год перед Украиной по «хорошей» традиции возникает вопрос новой цены на российский газ. Ежегодно Кабмин отправляет в Белокаменную многочисленные делегации правительственных чиновников, представителей «Нефтегаза» с единственной целью – договориться об отсрочке мировой цены на газ для украинских потребителей.

В итоге, в течение последних лет Украина, так или иначе, но получала «приятную» цену за кубометр газа, которая была значительно меньше европейской. Однако назвать это тактической или стратегической победой трудно. Дело в том, что каждый такой результат – дополнительное сжатие энергетической петли на шее Украины. Добровольное согласие на экспортную энергетическую иглу.

Логическим выходом из кризисной ситуации выглядит диверсификация энергоносителей, в том числе за счет увеличения собственной добычи углеводородов, в чем наше государство имеет значительный потенциал. Речь идет об энергетических возможностях черноморского шельфа, богатого на нефтяные и газовые месторождения. Эффективное использование этого потенциала способно ослабить влияние российского «Газпрома» на украинскую энергетическую политику и предоставить дополнительные козыри в переговорах отечественных чиновников с российской стороной.

Проблемными являются два вопроса: низкий уровень разведки ресурсов и значительные глубины их залегания, что осложняет их добычу. Банальная ситуация – отсутствие средств у отечественных предприятий на приобретение оборудования для проведения разведки и глубоководного бурения. «Нефтегаз» вместе с дочерними структурами не имеет технических и финансовых возможностей добывать нефть и газ на глубине, больше, чем 70-80 метров, тогда как основные запасы шельфа находятся на уровне 300-2000 метров.

Надо отметить, что Украина - не первая в списке стран, которые столкнулись с такой проблемой. В мировой практике уже давно введена и удачно реализуется процедура оформления так называемых Соглашений о распределении продукции. По этой схеме, предварительную разведку и последующую добычу, на свой страх и риск, осуществляет инвестор, который, в итоге, получает определенную долю от имеющихся разведанных ресурсов. Или не получает, в случае их отсутствия. Фактически, государство, кроме предоставления права на разведку и добычу, остается «при своих» и занимает выжидательную позицию. В случае начала добычи государство получает уже готовый продукт.

Единственное в Украине Соглашение о распределении продукции было заключено с компанией «Vanco International ltd», которая выиграла соответствующий тендер и перепоручила разведку шельфа дочерний «Vanco Prykerchenska ltd» Кроме Vanco, общей с «Черноморнефтегазом», освоением шельфа занимались британские CBM Oil и американский Marathon Oil, который, кстати, является четвертым по объемам добычи и пятый по объемам переработки в США.

Однако уже в середине мая 2008 года, правительство Тимошенко в единоличном порядке расторгает Соглашение с Vanco, а в конце июня 2008 года протокольным решением обязывает «Черноморнефтегаз» приостановить совместную деятельность по освоению шельфа с CBM Oil и Marathon Oil. Последняя, кстати, начала выход с проекта практически без боя, поскольку по слухам, компания готовится к продаже и пытается отмежеваться от рискованных активов. В отличие от Marathon Oil, Vanco решила продлить борьбу в Стокгольмском арбитраже и имеет достаточно серьезные шансы на победу. Очевидность победы компании в арбитраже не вызывает сомнений у экспертов, однако сам процесс может затянуться на годы. За это время инвестор смог бы провести разведку и приступить к активному освоению участка.

Такая позиция Кабинета министров Тимошенко достойна усиленного внимания. Ведь возникает простой и логический вопрос – кому выгодна тотальная зачистка шельфа от инвесторов, который согласился на достаточно рискованные проекты по разведке и разработке? В условиях энергетического цейтнота, в котором пребывает в настоящее время Украина, каждая неделя задержки может оказаться фатальной для отечественной энергетической отрасли в будущем.

Именно в этом аспекте следует рассматривать ежегодные газовые переговоры «Газпрома» и «Нефтегаза», что касается цены за голубое топливо.

Однако нынешний год в контексте переговоров принес ряд шокирующих неожиданностей. Обнародованная в СМИ фотокопия будущего меморандума Тимошенко с Газпромом поражает своим цинизмом. Убедительный борец за справедливость, нынешняя премьер, которая в течение последних 3 лет постоянно декларировала необходимость устранения посредников из газового рынка и переход к прямым поставкам, фактически «сдает» энергетический рынок «Газпрома» его дочерним структурам.

Основные пункты меморандума, которые будут озвучены Тимошенко для общественности, действительно будут отвечать ее предвыборным обещаниям: низкая цена и прямые поставки. Однако какой ценой! Документ предусматривает карт-бланш на деятельность в Украине двух «дочерей» Газпрома – «Газпром сбыт Украина» и «Газпромэкспорт». При этом первая будет иметь права на реализацию газа для отечественных предприятий, а вторая будет получать газ на украинской границе для передачи его европейским потребителям. К тому же, согласно меморандума, «Газпром» имеет право уменьшить объем поставленного газа для НАК «Нефтегаз» в случае недополучения «Газпромэкспортом» необходимого количества газа для европейских потребителей.

Особенное внимание привлекает 4 пункт меморандума, согласно которому правительство и «Нефтегаз» должны заниматься лоббированиям интересов Газпрома и афилированных к нему структур, в том числе и (ВНИМАНИЕ!) «РосУкрЭнерго»! Цитата: «способствовать ROSUKRENEGRO AG или любой другой аффилированной с группой Газпром компании осуществлению инвестиций в газораспредилительные активы на территории Украины и содейтвовать их развитию».

Даже невооруженным глазом просматривается четкий логический ряд – озвучивание низшей, чем среднеевропейская цены на газпромовское топливо выглядит обменом… на всеобъемлющий доступ российского монополиста к украинскому энергетическому рынку и на «консервирование» украинского шельфа.

Правительство идет на такой шаг сознательно, ведь главным аргументом Тимошенко после подписания соглашения с «Газпромом» станет именно низкая цена на газ. Этот аргумент станет одним из краеугольных камней президентской предвыборной кампании, на которую, Тимошенко, без сомнения, направит свои основные силы.

Понятно, что такое предательство энергетических интересов Украины правительством Тимошенко не останется вне поля зрения оппонентов действующего премьера, которая очевидно, имеет и контраргументы, одним из которых может стать декларирование тесного сотрудничества «Нефтегаза» и «Газпрома» в формате равноправного партнерства, в частности и относительно освоения шельфа Черного моря. Опять же, для избирателя не является принципиальным присутствие именно заграничного инвестора, тем более, обвиняемого правительством в коррупции.

Однако не стоит ожидать от возможного совместного освоения шельфа «Газпромом» и «Нефтегазом» сверхбыстрых результатов. Российская сторона всячески будет тормозить процесс нефтегазодобычи, в первую очередь по политическим соображениям. Получение Украиной наименьших баллов в сфере энергетической независимости пропорционально будет уменьшать возможности давления «Газпрома» в переговорах относительно цены на газ. К тому же, теперешний «Газпром» слишком перегружен финансовыми расходами в других направлениях и банально не потянет дополнительные «шельфовые» расходы, которые оцениваются экспертами в десятки миллиардов долларов. Примером этого является привлечение «Газпромом» иностранных инвесторов, в частности норвежцев, для общей разработки нескольких месторождений в Северном море.

Ложным было бы предположение, что такая позиция Тимошенко базируется на недальновидности ее окружения или несостоятельности многочисленных советников оценить реальные угрозы такого сотрудничества с российским монополистом. Не хочется верить в наихудшее, но на этот момент логическим выглядит лишь один ответ – целеустремленное уничтожение перспектив энергетической независимости Украины является сознательным шагом команды премьера, в обмен на непубличную поддержку российской властью ее кандидатуры на президентских выборах 2010 года.

Василий Мищенко