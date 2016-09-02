Проект "Моя країна. Прекрасна і незалежна" увидели 34 миллиона человек

Партнерский проект телеканала «1+1» и «Першої приватної броварні» начался в ноябре 2015 года. В первом сезоне вышло 22 сюжета. В частности, с высоты птичьего полета зрители уже увидели средневековые замки Западной Украины, современные новостройки Днепра, мосты Киева, могущественную Говерлу, чарующий Синевир и др. Каждые две недели в эфире «1+1» появлялись новые видео-истории, а в День Независимости состоялась премьера короткометражного фильма «Времена года», в который вошли лучшие кадры проекта, а также то, что его создатели не показывали раньше.

«Это социально-патриотический проект. Мы показываем страну в разное время года, ищем для съемок необычные ракурсы, часто это труднодоступные места. Хотелось передать особый взгляд на Украину. Пусть людям захочется глубже узнать нашу страну, путешествовать ней», - говорит автор идеи проекта, арт-директор канала «1+1» Алексей Репик.

Впечатляющие кадры с высоты птичьего полета были сняты с помощью дронов, которые способны летать на высотах до 500 метров. По словам Алексея Репика, в таких масштабах на ТВ еще никто не использовал эту технологию.

Отметим, в поисках удивительных уголков Украины авторы проекта преодолели около 13 500 км. Съемочная группа объехала более 20 городов, чтобы снять 4 терабайта видеоматериала. 34 млн людей увидели проект по телевидению, а в социальных сетях за ним следили около 2 млн пользователей.

«Для нас было важно не только создать красивое, захватывающее видео, но и привлечь к проекту украинцев, вдохновить их гордиться собственным краем и рассказать о нем. Менее чем за год, более 500 уникальных мест было выложено на интернет-платформе «Моя країна. Прекрасна і незалежна», часть из них добавлена ​​на новую интерактивную карту Украины. Эта карта будет дополняться и в дальнейшем, но уже сегодня ее можно использовать, путешествуя по нашей стране, и посещать те места, которые рекомендуют сами Украинцы», - рассказывает Максим Васильев, директор по маркетингу компании «Перша приватна броварня».

Интересно, что создатели проекта уже рассматривают возможность снять новые впечатляющие видео-истории во втором сезоне. В их планах задействовать панорамную съемку 360 градусов.

Напомним, «Моя країна. Прекрасна і незалежна» - партнерский проект «Першої приватної броварні» и канала «1+1», в котором показаны урбанистические и природные пейзажи Украины, снятые с высоты птичьего полета и в разное время года. Часто это были места, обычно недоступные для человеческих глаз. Телезрители узнали малоизвестные факты об Украине, о природных богатствах, индустриальном наследии и о людях, которые живут в стране.