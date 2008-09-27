В Днепропетровской области заживо сгорели два человека

Сегодня в 00.10 в селе Лобойковка Петриковского района Днепропетровской области в частном жилом доме из-за неосторожности при курении в нетрезвом состоянии возник пожар, в результате которого погибли два человека, проживавшие там самовольно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пол и личности погибших устанавливаются.

В 1.40 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.