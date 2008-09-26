Немцов к коалиции Тимошенко с Януковичем приплел Диму Билана

Экс-первый вице-премьер-министр и экс-министр топлива и энергетики России Борис НЕМЦОВ считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не могла предать интересы Украины.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Меня трудно заподозрить в любви к Юлии Владимировне, я это уже многократно доказывал, но надо быть объективным и честным. Юлия Владимировна, конечно, не хочет покончить жизнь политическим самоубийством, это очевидно, и участвовать во всяких незаконных мероприятиях, шпионажах в пользу России, в сговоре с целью продать независимость Украины и так далее она не будет»,- сказал он.

По мнению Б.НЕМЦОВА, Украине с Россией, как крупным соседом, надо иметь хорошие отношения и общаться с российским руководством. «Но это совсем не значит, что общение и предательство – это слова-синонимы. Кондолиза РАЙС (Госсекретарь США - УНИАН) общается с ЛАВРОВЫМ (Сергей ЛАВРОВ - министр иностранных дел России - УНИАН), она что, куплена им, что ли? Это ерунда полная», - отметил он.

«Что ТИМОШЕНКО предает интересы Украины, я в это поверить не могу», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Наиболее вероятным выходом из сложившейся политической ситуации в Украине он считает тот вариант, что Ю.ТИМОШЕНКО договорится о создании коалиции с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. «Кажется, что для тех, кто стоял на Майдане, это вообще черт знает что. Я тоже раньше думал, что это невозможно, но, как поет Дима БИЛАН, невозможное возможно. Особенно у вас», - сказал российский политик.

При этом Б.НЕМЦОВ отметил, что он не может сказать хорошо это или плохо. По его словам, с одной стороны, – это устойчивое большинство в Верховной Раде, объединение Украины, прекращение кризиса. С другой стороны, считает он, чтобы договоренности были устойчивыми, одни должны быть долгосрочными. «Если договорятся обо всем кроме того, кто следующий президент или кто участвует в выборах, то эта договоренность будет длиться месяца два-три», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий о пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

В свою очередь премьер-министр отвергла обвинения Секретариата Президента в предательстве национальных интересов.

В то же время, 21 августа пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация относительно деятельности Кабинета министров Украины во вред национальным интересам государства.