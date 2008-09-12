В центре Киева пассажиры "Мерседеса" стреляли по "Ауди" из автомата
Гаишники оформили ДТП
Вчера, 11 сентября, в шестом часу вечера в Киеве на бульваре Шевченко 58, напротив магазина обуви, произошла перестрелка, пишет Комсомольская правда в Украине.
По словам очевидцев сначала прозвучали одиночные выстрелы, а затем автоматная очередь.
Эпицентром событий стали: белый автомобиль Audi с транзитными номерами и черный Mercedes.
Как передает NEWSru.ua мерседес "прижал" обстреляную Audi к трутуару. Люди в гражданском разбили стекло в автомобиле и начали вытягивать пассажиров Audi из салона. Мужчина, который сидел около водителя, когда его выбросили наружу кричал "Я не убивал!"
Позже на место события прибили сотрудники ГАИ, которые развели участников конфликта, а затем остались оформлять ДТП.