”Черные ящики” Ту-154 пригодны к работе

Магнитная лента в "черных ящиках" самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу 22 августа в Донецкой области, пригодна к считыванию. Об этом сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает РБК.

В сообщении отмечается, что 24 августа произведено вскрытие контейнеров параметрического и звукового бортовых самописцев самолета Ту-154. Вскрытие контейнеров показало, что, несмотря на значительные ударные нагрузки, воздействовавшие на самописцы в момент разрушения конструкции самолета, носители полетной информации (магнитная лента) находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к считыванию.

В результате считывания информации было установлено, что запись аварийной ситуации имеется на обоих самописцах. Запись параметрического самописца - удовлетворительная, запись звукового самописца нуждается в серьезной дополнительной обработке.

Комиссия МАК с участием специалистов авиационных властей Украины приступила к расшифровке и синхронизации записей самописцев.