С 13.00 в Донецке начнется опознание тел погибших авиапассажиров по фотоснимкам останков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в российской правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения самолета Ту-154.

Источник пояснил, что в гостиницах родственникам погибших авиапассажиров будут показывать фотоснимки останков тел, сделанные на месте авиакатастрофы. По словам источника, после фотоопознания последует опознание тел непосредственно в морге.

Уже опознаны тела двоих погибших в авиакатастрофе в Донецкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН также сообщил источник в российской правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения самолета ТУ-154.

По словам источника, опознание погибших было проведено по документам, которые были при них. Источник также сообщил, что ночью был проведен забор крови у 125 человек – прямых родственников погибших авиапассажиров для анализа ДНК.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, 22 августа в катастрофе российского самолета Ту-154 в Донецкой области погибло 170 человек, в том числе 45 детей.