На месте падения Ту-154 найден второй ”черный ящик”

На месте падения Ту-154 "Пулковских авиалиний" в Донецкой области обнаружен второй "черный ящик".

Как передает РИА «Новости»,это речевой самописец.

Ранее был обнаружен параметрический "черный ящик". Специалисты выясняют, в каком они состоянии.

Отметим, что в пассажирском самолете находятся два "черных ящика". Параметрический самописец фиксирует данные о работе всех узлов и агрегатов лайнера, а речевой записывает переговоры экипажа во время полета.

Как сообщалось, сегодня около 10 часов по московскому времени на месте падения Ту-154 начались поисковые работы. Специалисты искали именно "черные ящики", так как с их помощью можно будет установить достоверные причины катастрофы самолета.

Лайнер разбился в труднодоступной местности рядом с селением Сухая Балка под Донецком. На его борту находились 160 пассажиров и десять членов экипажа. Все они погибли.

По предварительным данным, причинами катастрофы могли стать либо пожар на борту, либо плохие погодные условия. По другой версии, самолет мог превысить высоту полета, установленную техническим регламентом, в результате чего произошло "сваливание".