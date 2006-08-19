Тушение пожара на артскладах отложено до утра

Сегодня вечером на заседании оперативной группы по ликвидации последствий пожара на 275-й базе хранения артиллерийских боеприпасов в Новобогдановке под председательством первого заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимира АНТОНЦА принято решение прекратить тушение пожара до завтрашнего утра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, это вызвано требованиями о безопасности людей, занятых в тушении пожара.

В то же время в МЧС отметили, что наблюдение за периметром пожара будет проводиться и при необходимости будут приняты соответствующие меры. С рассветом подразделения МЧС начнут обследование территории с помощью специальной техники.

Ожидается прибытие в Мелитополь министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Виктора БАЛОГИ и проведение с его участием специального заседания.