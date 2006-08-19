На складе боеприпасов под Новобогдановкой серьезный взрыв

В Запорожской области на складе боеприпасов под Новобогдановкой снова рвутся снаряды.

Информацию об этом УНИАН подтвердили в руководстве Запорожского теруправления МЧС.

«Сегодня в 14.30 мы получили сообщение, что на сскладе боеприпасов под Новобогдановкой произошел серьезный взрыв. Однако насколько сложная ситуация, на данный момент сказать сложно», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, для ликвидации последствий события на место выехали оснащенные спецтехникой подразделения из Запорожья и Мелитополя.

Собеседник агентства сообщил, что в Мелитопольский район срочно также выехали представители руководства Запорожского теруправлиння МЧС и и.о. начальника УМВД Украины в Запорожской области Александр КРАВЧЕНКО.

Справка УНИАН. 6 мая 2004 года на складе 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов произошло возгорание, в результате которого начали взрываться артснаряды и другие боеприпасы. По официальным данным, в результате чрезвычайного происшествия 5 человек погибло и 4 пострадали, 81 человек был госпитализирован. Население 11 населенных пунктов эвакуировали. Полностью пожар удалось потушить лишь до 19 мая 2004 года.

23 июля 2005 года ситуация повторилась, но с менее масштабными последствиями: пожар с последующей детонацией артснарядов на территории 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов удалось локализовать за 3,5 часа: по данным Запорожского теруправлиння МЧС, взрывы снарядов, которые начались в 17.20, прекратились лишь в 20.54. В результате 69-летняя жительница Новобогдановки получила осколочные ранения и была госпитализирована в центральную больницу Мелитопольского района. Еще одна жительница Новобогдановки, находившаяся на момент начала взрывов в местной больнице, умерла во время транспортировки в другое лечебное учреждение.

В то же время, как сообщили УНИАН информированные источники в правоохранительных органах, взыв десятка боеприпасов (которых именно – пока неизвестно), по предварительным данным, произошел в результате возгорания травы. Сообщается, что пожар был быстро локализирован и ликвидирован.

Однако другие источники отмечают, что во время чрезвычайного проишествия было остановлено движение поездов на подъезде к пгт Федоровка Мелитопольского района в непосредственной близости от Новобогдановки.