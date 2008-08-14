Конкурс "Мисс Мира-2008" не будет переносится из Украины

Конкурс "Мисс Мира-2008", финал которого должен был состояться в Киеве 4 октября, не переносят из Украины. Он пройдет в Киеве, но в начале ноября.

Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на почетного президента Национального комитета "Мисс Украина" Сергея МАТЯША, владелица "Мисс Мира" Джулия МОРЛИ разослала официальное письмо всем странам-участницам конкурса, в котором сообщает о приостановлении процесса подготовки к "Мисс Мира-2008". "Дело не в стране, а в сроках. Из Украины конкурс не собираются переносить. В своем письме Д.МОРЛИ говорит, что в связи с военными действиями на территории Грузии и России она останавливает подготовку к конкурсу и отменяет дату проведения его финала. И ни слова, что конкурс пройдет не в Украине", - сказал С.МАТЯШ.

По его словам, к Д.МОРЛИ обратились страны-участницы конкурса, обеспокоенные конфликтом России и Грузии. "Джулия по телефону из Пекина мне объяснила, что странам, которые находятся на других континентах, кажется, что военные действия происходят слишком близко к Украине. Но переносить конкурс из нашей страны пока никто не собирается. Д.МОРЛИ просила меня выяснить, смогут ли гостиницы и залы принять гостей "Мисс Мира" в первой неделе ноября. И могу заявить, Украина готова принять "Мисс Мира-2008". Сейчас мы ждем сообщений от Д.МОРЛИ", - говорит С.МАТЯШ.

Он также добавил, что трудности могут возникнуть у британской телевизионной команды "Мисс Мира", график которой расписан на полгода вперед. А также с переносом трансляции конкурса, ведь Д.МОРЛИ уже договорилась о прямой трансляции "Мисс Мира" в 181 стране.

Как сообщалось, британская газета Daily Telegraph со ссылкой на заявление организаторов конкурса написала, что финал конкурса красоты “Мисс Мира”, который должен был состояться в Киеве 4 октября 2008 года, перенесен, и сейчас организационный комитет конкурса рассматривает другие страны, где можно было бы провести этот конкурс.

На конкурс красоты "Мисс Мира-2008" в Украину должны приехать участницы из 150 стран.