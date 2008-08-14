Россия напала на Грузию, а виновата Америка?

Реплика

Говорила недавно с лицом, которое имеет отношение к российским спецслужбам. Мне было интересно, как в России строится кампания по отбеливанию деятельности России, которая ведет войну на территории Грузии. Какими аргументами российская власть будет оправдывать войну для собственного населения (для мирового сообщества убедительных аргументов просто не может существовать).

И что же я услышала? Предлагается всю пропагандистскую машину крутить вокруг американцев: мол, Россию напасть на Грузию подбила... Америка Почему? А это уже не важно. Виноваты американцы, а заодно англичане, хохлы и все европейское и мировое сообщество. Галиматья какая-то выходит... Но судя по множащимся в Интернете комментариям, именно такая установка взята на вооружение в российских подразделениях агитации и пропаганды.

Предлагается навязывать мнение, что войну России против Грузии спровоцировала именно Америка. А как это можно объяснить? – спросила я. Очень просто, цель у американцев четкая – чтобы кандидат в президенты Маккейн победил на выборах. А какая здесь связь? А это уже неважно. Главное подбросить какую-то деталь – имеет ли она что-то общее с реальностью, значения не имеет. Народ все схавает.

Еще одна цель американцев, сформулированная в идеологических структурах российских органов, – отвлечь внимание россиян от того, что делают США то ли в Иране, то ли в Ираке, – не суть важно. В контексте российско-грузинской войны даже этот малопонятный “простым русским” аргумент может проканать...

И наконец, американцы спят и видят, когда же наконец российские “миротворцы” покинут грузинские земли – Южную Осетию и Абхазию. Этот аргумент хоть немного близок к реальной жизни. Я не американка, но считаю, что одна из воюющих сторон, которой является Россия, никоим образом не может выполнять миротворческую миссию, и РФ должна быть заменена на международные миротворческие силы. Если американцы “спланировали” войну России в Грузии и имели целью выведение российских войск с грузинской территории, то я их поддерживаю (в части выведения войск, а не ведения войны).

Но наиболее интересным оказалось не то, как Россия ведет информационную войну, прикрывая свое срамное место в Грузии. Ее потуги в этом направлении абсолютно понятны. Интересно, что эти самые “аргументы”, в таком же порядке недавно начали активно приводить некоторые представители Партии регионов (не настоящие хозяева Партии, а мелочь), оправдывая агрессию России. Трижды по радио “Эра” крутили выступление одного деятеля, который рассказывая о российско-грузинской войне все время ругал американцев. Я уже не говорю о “коммунистах”, которые давно на службе у российского капитала.

К чести Януковича, он молчит. Понимает, что войну – в любом ее проявлении не поддерживает даже его электорат.

Интересно наблюдать, как специально нанятые люди, которые блудят по Интернету, выискивают формулы оправдания действий российских кормчих.

Оксана Охримчук