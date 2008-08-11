Под Киевом на Бориспольском шоссе погибли три человека
13:07, 11 августа 2008Разное
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Еще один - травмирован
Сегодня в 7.45 в Киевской области на 27-м км Бориспольского шоссе автомобиль "ДЭУ" столкнулся с "ВАЗ-2106", ехавшем впереди.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по предварительным данным, вследствие дорожно-транспортного происшествия трое людей в "ВАЗе" от полученных травм погибли на месте, один человек травмирован.
Водитель "ДЭУ", который грубо нарушил Правила дорожного движения и повлек ДТП, остался невредимым.
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