В Крыму на аттракционе погибла 3-летняя девочка

На набережной в крымском селе Курортное в результате несчастного случая погибла 3-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, семья ребенка первый день находилась на отдыхе в Крыму. Вечером 21-летняя мама – жительница города Ривне – решила прогуляться с дочкой по набережной. «Пока мама отвлеклась разговором со знакомыми, ее дочка каким-то образом преодолела невысокое ограждение и пробралась на площадку аттракционов. Когда мать оглянулась, то увидела, что ребенок висел на одной из штанг, поддерживающей детскую кабинку», - говорится в сообщении МЧС.

Когда девочку сняли с металлической конструкции, у нее едва прослушивалось дыхание. Свидетели происшествия попытались спасти ребенка, оказывая ему первую помощь, но безрезультатно. Усилия медиков реанимировать девочку также не помогли - ребенок скончался.

По предварительным данным, причиной смерти девочки могло стать поражение электротоком.

Работа данного аттракциона не была согласована ни с МЧС, ни с другими службами, сообщили в Феодосийском МЧС. У хозяина аттракциона имелось только постоянное разрешение Госгорпромохранытруда Полтавской области.

Истинную причину смерти ребенка устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Сейчас на месте проводится расследование.