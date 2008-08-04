В Виннице появилось в продаже биогорючее "БИО-100"

В Виннице на автозаправочных станциях под торговой маркой "Татнафта" появился новый вид горючего, аналог высокооктанового бензина - горючее "БИО-100".

Об этом УНИАН сообщили в частной компании "Джерело", которой принадлежат указанные АЗС.

Реализуется биогорючее "БИО-100" на АЗС "Татнафта" по цене на 40 копеек дешевле бензина А-95 – по 6,30 гривен за литр.

Теперь реализация "БИО-100" налажена на 2 АЗС компании "Джерело", в последующем его планируется распространить на все 12 АЗС, которыми владеет компания.

Кроме того, "Джерело" рассматривает возможность реализации на своих АЗС также другого вида биогорючего - биодизеля.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Черновцах начала работу первая в Украине и странах Восточной Европы специализированная биотопливная автозаправочная станция, которая реализует 2 вида моторного топлива, изготовленного из биологического сырья: аналог высокооктанового бензина - топливо "БИО-100" и дизельное горючее - биодизель.

АЗС будет работать под брендом компании "Энергетические стратегии и биотехнологии", являющаяся инвестором и оператором проекта развития в Украине сети биотопливных станций.

Справка УНИАН. В 2003 году Институт пищевой химии и технологии впервые разработал технические условия на "Оксигенат моторного горючего - альтернативный". В 2004 году специалисты компании "Энергетические стратегии и биотехнологии" осуществили совместно с отраслевым Институтом нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности "МАСМА" успешное испытание смесовых топлив с использованием оксигената (низкомолекулярные спирты).

Впоследствии были разработаны технические условия "Горючее моторное "БИО-100" ТУ В 24.6-33616799-001:2006". Новый вид моторного горючего назвали "БИО-100" благодаря высокому показателю октанового числа (топливо состоит на 60% из обновительного сырья, 30% - из минеральных углеводородов и стабилизирующих веществ).

В 2006 году производство БИО-100 было налажено на Лохвицком спиртзаводе. Новый вид горючего признан Национальным агентством по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов Украины (НАЭР) первым украинским биологическим горючим. Соответствующий вывод НАЭР выдало под номером 1 в 2007 году.

Реализация нового горючего началась на свыше 30-ти украинских автозаправочных станциях, в том числе в киевской сети компании "Лукойл".

Однако через сопротивление украинского спиртного монополиста - концерна "Укрспирт", - в апреле 2007 году производство БИО-100 на Лохвицком спиртзаводе прекратили и перенесли в Молдову.