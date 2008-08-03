День открытых дверей в Харьковской милиции (фоторепортаж)

1 августа в УМВД Украины в Харьковской области состоялся День открытых дверей. Прямо на улице перед зданием Управления харьковчане могли узнать о работе подразделений специального назначения, отдела борьбы с наркотиками, специалистов взрывно-технических служб, кинологов, ГАИ и др., увидеть, примерять и даже взять в руки специальное оборудование, экипировку, оружие.

Фото Владимира Андреева / УНИАН