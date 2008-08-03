День открытых дверей в Харьковской милиции (фоторепортаж)

17:21, 03 августа 2008
Разное
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УМВД вышло к налогоплательщикам

1 августа в УМВД Украины в Харьковской области состоялся День открытых дверей. Прямо на улице перед зданием Управления харьковчане могли узнать о работе подразделений специального назначения, отдела борьбы с наркотиками, специалистов взрывно-технических служб, кинологов, ГАИ и др., увидеть, примерять  и даже взять в руки специальное оборудование, экипировку, оружие.

Костюмы для разминирования

Начальник Харьковского УВД Виктор Развадовский у стенда управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БНОН)

Фото Владимира Андреева / УНИАН

 

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