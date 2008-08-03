День открытых дверей в Харьковской милиции (фоторепортаж)
17:21, 03 августа 2008Разное
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УМВД вышло к налогоплательщикам
1 августа в УМВД Украины в Харьковской области состоялся День открытых дверей. Прямо на улице перед зданием Управления харьковчане могли узнать о работе подразделений специального назначения, отдела борьбы с наркотиками, специалистов взрывно-технических служб, кинологов, ГАИ и др., увидеть, примерять и даже взять в руки специальное оборудование, экипировку, оружие.
|Костюмы для разминирования
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|Начальник Харьковского УВД Виктор Развадовский у стенда управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БНОН)
Фото Владимира Андреева / УНИАН
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