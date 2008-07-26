Американские военные пытаются вытащить из реки советскую подлодку

Американские военные проводят операцию по подъему со дна р.Провиденс (штат Род-Айленд) бывшей советской подводной лодки К-77, которая затонула в апреле 2007 г. Спасательные команды при помощи гидравлических насосов пытаются откачать воду из корпуса подлодки, чтобы стабилизировать ее и поднять на поверхность на понтонах. По словам военных, операция по подъему субмарины может занять до 8 часов, передает Associated Press.

Подлодка залегла на глубине 9 м под водой и на 4,5 м осела в илистый грунт. "Это первый раз, когда кто-либо пытается поднять со дна советскую подводную лодку, поэтому у нас не так много консультантов", - комментирует операцию офицер американских ВМС Эрик Липпман.

Дизельная 86-метровая подводная лодка К-77 (по классификации НАТО, "Джульетта-484") была спущена на воду в 1965 г. и во времена "холодной войны" сопровождала американские авианосцы. В 2002 г. субмарина попала в собственность частного фонда USS Saratoga Foundation, который открыл на борту подлодки музей. До этого она была использована при съемках голливудского блокбастера "К-19" с участием Харрисона Форда. В прошлом году подлодка затонула во время сильного шторма на р.Провиденс.