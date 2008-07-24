В Каховском водохранилище вода стала красной - массово гибнет рыба

В Каховском водохранилище возле районного центра Большая Лепетиха Херсонской области выявлено загрязнение неизвестного происхождения, от которого массово гибнет рыба.

Как сообщили УНИАН в Главном государственном управлении охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регуляции рыболовства в Херсонской области, загрязнение выявлено рыбаками вечером 23 июля. В частности, рыбаки нашли в сетях снулую рыбу – карася, бычка и др.

В то же время на расстоянии 150-200 м от берега наблюдалось наличие красной воды, после чего на плесе, размером 2,5 км в длину и 0,6-3 м в ширину появился снулый бычок.

Количество погибшей рыбы на данный момент подсчитывают специалисты Херсонгосрыбохраны.

Для выяснения причин гибели рыбы создана комиссия, в составе которой, – представители Государственной экологической инспекции в Херсонской области (лаборатория) и депутаты Б.Лепетихского районного совета.

Специалистами Государственной экологической инспекции в области были отобраны пробы воды. Установлено, что содержание кислорода в ней – низкое.

Продолжается установление источников и химического состава загрязнения.