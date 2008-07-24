Заседание Кабинета Министров ведет Юлия Тимошенко (8 фото)

... а что делают министры?

23 июля состоялось заседание Кабинета министров Украины Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter