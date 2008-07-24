Заседание Кабинета Министров ведет Юлия Тимошенко (8 фото)
00:03, 24 июля 2008Разное
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... а что делают министры?
23 июля состоялось заседание Кабинета министров Украины
|Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко
|Первый вице-премьер-министр Александр Турчинов
|Вице-премьер-министр Иван Васюник
|Министр транспорта и связи Иосиф Винский, министр внутренних дел Юрий Луценко и министр топлива и энергетики Юрий Продан
|Министр обороны Юрий Ехануров и министр образования и науки Иван Вакарчук
|Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, министр культуры и туризма Василий Вовкун и министр здравоохранения Василий Князевич
Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН
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