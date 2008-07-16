Два грузовика столкнулись с четырьмя легковушками: погибли 3 человека

Вчера в 21.35 вблизи пгт Великодолинское Одесской области у железнодорожного переезда произошло столкновение двух грузовых и четырех легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного приключения погибли три человека, в том числе беременная женщина (1980 года рождения), умершая в больнице, и пять человек с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 22 человека и 206 - травмированы.