В Севастополе неизвестные разбили окна в трех киевских поездах

В Севастополе в районе Инкермана неизвестные 10 и 11 июля разбили окна в трех киевских поездах - № 27, №297 и №298.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал председатель Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» Олег ЯЦЕНКО.

По мнению О.ЯЦЕНКО, „нападения на киевские поезда являются новой попыткой дестабилизации ситуации в Крыму со стороны пророссийских сепаратистов и новым доказательством попустительства этому со стороны местных подразделений милиции, прокуратуры и СБУ, отсутствия надлежащего контроля со стороны официального Киева”.

По словам председателя «Студенческого братства», «показательным является тот факт, что неизвестные лица, обходя московские и питерские поезда, били окна лишь поездам, имеющим киевское формирование». В то же время, отметил О.ЯЦЕНКО, «правоохранительные органы не прекратили эти преступные действия несмотря на то, что нападения происходили последовательно в светлое время суток 10 и 11 июля каждый раз на том же участке Инкермана, где движение поезда наиболее медленное».

Как сообщил О.ЯЦЕНКО, первым, около 15.30 10 июля, пострадал поезд №27, вторым, 11 июля, – поезд №298, а «наиболее грубое нападение» произошло на поезд №297 около 19.00 11 июля, когда были разбиты окна сразу во многих вагонах (№№ 2, 7, 8, 11, 12, 13, 15), при этом камни пробили окна 12-го вагона насквозь, и только чудом удалось избежать ранения пассажиров.

По словам О.ЯЦЕНКО, поскольку нападения состоялись на территории Балаклавского района Севастополя, «Студенческое братство» обратилось в местную милицию и получило от заместителя начальника Балаклавского райотделения милиции подполковника милиции Александра ПОПОВИЧА комментарий: „Речь идет не о мелком хулиганстве, а об уголовном преступлении, которое должно быть раскрыто подразделением линейной милиции, обеспечивающим правопорядок на железной дороге”.

«Студенческое братство» призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО дать поручение правоохранительным органам проверить возможную связь между нападениями на киевские поезда и активизацией пророссийских сепаратистов, сорвавших 5 июля праздничные мероприятия к Дню Военно-морских сил Украины на Графской пристани в Севастополе.

В то же время О.ЯЦЕНКО выразил возмущение по тому поводу, что 11 июля был выпущен из-под стражи под подписку о невыезде один из трех задержанных активистов пророссийских организаций, принимавший участие в инциденте 5 июля на Графской пристани. По словам председателя «Студенческого братства», „это создает атмосферу безнаказанности, способствует активизации пророссийских сепаратистов, которые могут быть причастными и к нападениям на киевские поезда”.