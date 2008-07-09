Сторонники Витренко захватили плацдарм на месте десанта НАТО (фото)
22:04, 09 июля 2008Разное
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Учения "Си Бриз" начинаются 14 июля
Активисты ПСПУ устанавливают палаточный городок в месте ожидаемой высадки десанта НАТО в поселке Новоозерный (Крым), 9 июля 2008 г.
ПСПУ продолжает акции протеста против международных учений «Си Бриз-2008» при участии сил НАТО, которые пройдут с 14 по 26 июля. Открытие «Си Бриз-2008» состоится в Одессе 14 июля.
В этом году в «Си Бриз» примут участие представители 15 стран (Азербайджана, Армении, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Дании, Канады, Латвии, Македонии, США, Турции, Украины и Франции).
Фото Алексея Сувирова / УНИАН
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