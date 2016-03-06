Михаил Поплавский начал давать мастер-классы по авторской методике и планирует провести еще несколько на темы "Лидерство как бренд", "Бизнес на имени", "Имидж и репутация", "Схемы Поплавского", "Пиар-проект "Поющий ректор" - как технология", передает РБК.

Об этом Поплавский написал на своей странице в Facebook.

Майстер клас «Формула успіху»!Тему запропонували студенти. Про перемоги та поразки із власного життя говорити просто ... Опубликовано Михайло Поплавським 4 марта 2016 г.

Мастер класс "Формула успеха"! Тему предложили студенты. О победах и поражениях из собственной жизни говорить просто и сложно одновременно. Приятная атмосфера и приподнятое настроение студентов поспособствовали откровенному разговору", - написал Поплавский.

По словам спикера, после мастер-класса "Формула успеха" последует целая серия. В частности, это: "Лидерство как бренд", "Бизнес на имени", "Имидж и репутация", "Схемы Поплавского", "Пиар-проект "Поющий ректор" - как технология".