Ющенко испытал в действии автоматический гранатомет (добавлены фото)

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Виктор ЮЩЕНКО посетил 28-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ в пгт Черноморское Коминтерновского района Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства ознакомился с организационно-штатной структурой, системой боевой подготовки механизированных подразделений и схемой тактических действий бригады.

Президенту был продемонстрирован ход комплексных занятий по тактической подготовке ее подразделений. Он также осмотрел образцы боевой техники, которые находятся на вооружении Сухопутных войск ВСУ. Глава государства лично проверил образцы оружия в действии.

Общаясь с военнослужащими срочной службы 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады, В.ЮЩЕНКО отметил, что в настоящее время в национальной армии происходит эффективная модернизация.

«За последние 12 месяцев мы стали свидетелями того, как внедряются в производство новые образцы оружия и техники. Модернизированные виды военной техники, которые мы здесь видели, это знаковые вещи», – сказал он.

В.ЮЩЕНКО также вручил часы «От Президента Украины» военнослужащим срочной службы и «Благодарность Президента Украины» их родителям.

Кроме того, Президент вручил военнослужащим два ордера на получение квартиры.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН