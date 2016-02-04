Знаменитый американский художник Дэвид Датуна вместе с воспитанниками киевской школы-интерната создут одну из первых в мире картин для арт-спутника от NASA и DARPA

5 февраля в 13.00 знаменитый американский художник Дэвид Датуна и воспитанники специализированной школы-интерната №6 города Киева начнут творческий процесс создания одной из первых в мире цифровых картин для арт-спутника. Именно с целью представления глобального космического арт-проекта «FreeSpace» художник Дэвид Датуна приехал в Украину. При личном участии автора проекта - Дэвида Датуна , ученики школы-интерната -дети с нарушениями слуха, создадут картину мечты. Она станет первой работой от Украины, которая отправится в космос в цифровом формате.

Глобальный, инновационный арт-проект FreeSpace разработан художником Дэвидом Датуной при поддержке специалистов из NASA и DARPA. В 2017 году, арт-спутник, способный хранить терабайты информации, будет запущен на самую дальнюю орбиту планеты Земля, при этом сохраняя постоянную связь с нашей планетой. Благодаря спутнику, каждый желающий сможет отправить в космос свои творческие идеи, рисунки, музыку, фотографии в цифровом формате и сохранить их в этой «временной капсуле» для будущих поколений на тысячи лет. Главная идея проекта "FreeSpace" - дать возможность человеку прикоснуться к космосу, превратив его в один большой "холст", только творчество и искусство может объединять людей, сохраняя при этом их полную независимость. Это свобода выразить себя, свобода от системы - именно поэтому, в числе первых стран запуска мирового арт-проекта и сопутствующих идей, автор выбрал Украину.

После старта проекта, аналогичные инсталляции, соединяющие наши идеи с космосом, будут созданы во многих крупнейших городах мира: Нью-Йорке, Лондоне, Сан-Франциско, др.

Дата: 5 февраля

Время: 13.00

Адрес: Киев, ул. Светлицкого 31/7, специализированная школа-интернат №6

Контактная информация: David Datuna Art Studio, Валерия Башинская (067) 4431903

Дополнительно:

http://www.datuna.com/

http://www.projectfreespace.com/