В Виннице троллейбус въехал в дерево

В Виннице водитель троллейбуса №7, перевозивший 38 пассажиров, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека, которые с травмами различных степеней тяжести были госпитализированы в городскую больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления в Винницкой области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 16 человек и 184 - травмированы.