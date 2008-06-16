Ющенко ознакомился с ходом строительства Цитадели

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ознакомился с ходом реставрационных работ в историко-культурном комплексе “Гетманская столица” в Батурине Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО посетил дворец Кирилла Разумовского и строительную площадку Цитадели Батуринской крепости. В частности, Президент осмотрел ход строительных работ на Цитадели, а именно – укрепление склонов, строительство казначейства и Дворца Ивана Мазепы, место застройки церкви Воскресения Господня и фортификационные сооружения.

По информации, которую предоставил Секретариат Президента, на 2008 год предусматривается освоение на работах по сохранению достопримечательностей заповедника 123,84 млн. грн., из них на развитие социальной сферы Батурина – 102,995 млн. грн.